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У Києві на акції під Радою сталася сутичка

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Київ, Четвер 15 липня 2021 16:55
У Києві на акції під Радою сталася сутичка Фото: активіст розкидає гроші під Верховною радою (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Дмитро Левицький

У Києві сьогодні сталася сутичка під Верховною радою. Там сьогодні протестували проти внесення змін до закону про мову.

Про це повідомляє кореспондент РБК-Україна з місця події.

За словами кореспондента, силовики спробували затримати одного з учасників акції протесту, який розкидав гроші біля будівля парламенту. В результаті спроби затримання між силовиками та учасниками акції сталася невелика штовханина.

Силовикам все ж вдалося витягти активіста з натовпу, але потім його відпустили.

Наразі ситуація під будівлею Ради спокійна. Біля парламенту залишається невелика кількість учасників акції.

Фото: сутичка під Радою сьогодні (Віталій Носач, РБК-Україна)

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