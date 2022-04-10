У Києві активно відновлює роботу бізнес: вже працюють понад 900 продовольчих магазинів

У Києві активно відновлює роботу бізнес, зокрема, працюють магазини, ринки, СТО тощо. Станом на 9 квітня працювали понад 900 закладів з продажу продовольчих товарів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу КМДА .

За даними прес-служби, вже працюють 173 об’єкти роздрібної торгівлі "Київхліб", у тому числі 10 на території Київської області у містах Бровари та Фастів.

Крім працюють 35 ринків, близько 460 кав’ярень, 55 пекарень, близько 340 перукарень та барбершопів, понад 110 студій манікюру, 535 станцій технічного обслуговування авто, 90 ремонтних майстерень одягу, взуття, близько 30 веломайстерень, 75 магазинів з продажу одягу та взуття, 95 пунктів обслуговування гаджетів та ноутбуків, 5 хімчисток, 75 автомагазинів та 35 мийок.

Крім того, протягом тижня у столиці проводяться близько 10 міні-ярмарок.

На мапі у застосунку "Київ Цифровий" оновлюють мапу бізнесу столиці, який зараз працює. Мапа також доступна за посиланням.

Нагадаємо, столичних підприємців закликають підтримати економіку: заклади, які працюють, оновлюють на мапах у застосунку "Київ Цифровий". Щоб додати інформацію, потрібно заповнити спеціальну форму.