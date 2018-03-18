В Киеве активисты двинулись автопробегом к дому Порошенко

В Киеве активисты, участвовавшие в демонстрации "Марш за отставку Порошенко", двинулись к площади, откуда планируют автопробегом отправиться к дому президента Украины Петра Порошенко. Об этом передает корреспондент РБК-Украина.

На площади собралась колонна из около 15 машин. Полиция, которая в центре обеспечивает общественный порядок в центре Киева, не пропускает автоколонну и препятствует активистам.