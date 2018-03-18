В Киеве активисты двинулись автопробегом к дому Порошенко

Собралась колонна из около 15 машин
В Киеве активисты, участвовавшие в демонстрации "Марш за отставку Порошенко", двинулись к площади, откуда планируют автопробегом отправиться к дому президента Украины Петра Порошенко. Об этом передает корреспондент РБК-Украина.
На площади собралась колонна из около 15 машин. Полиция, которая в центре обеспечивает общественный порядок в центре Киева, не пропускает автоколонну и препятствует активистам.
Фото: автопробег к дому президента (РБК-Украина)
Активисты сообщили, что планируют мирный протест под домом президента - будут митинговать и смотреть, как охраняют дом.
Напомним, утром 18 марта 2018 года в Киеве на Майдане Независимости начался "Марш за отставку Порошенко". Активисты начали разбирать на Майдане Независимости конструкции, установленные накануне.
При разборе конструкций пострадал один из активистов - его ударило металлической трубой по голове. В пресс-службе полиции, комментируя ситуацию с одним пострадавшим, заявили, что "полиция не будет провоцировать ситуацию".