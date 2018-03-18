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В Киеве активисты двинулись автопробегом к дому Порошенко

НовостиПроисшествия    18.03.2018 - 15:15
Фото: автопробег к дому президента (РБК-Украина)
Фото: автопробег к дому президента (РБК-Украина)

Собралась колонна из около 15 машин

В Киеве активисты, участвовавшие в демонстрации "Марш за отставку Порошенко", двинулись к площади, откуда планируют автопробегом отправиться к дому президента Украины Петра Порошенко. Об этом передает корреспондент РБК-Украина.

На площади собралась колонна из около 15 машин. Полиция, которая в центре обеспечивает общественный порядок в центре Киева, не пропускает автоколонну и препятствует активистам.

Фото: автопробег к дому президента (РБК-Украина)

Активисты сообщили, что планируют мирный протест под домом президента - будут митинговать и смотреть, как охраняют дом.

Напомним, утром 18 марта 2018 года в Киеве на Майдане Независимости начался "Марш за отставку Порошенко". Активисты начали разбирать на Майдане Независимости конструкции, установленные накануне.

При разборе конструкций пострадал один из активистов - его ударило металлической трубой по голове. В пресс-службе полиции, комментируя ситуацию с одним пострадавшим, заявили, что "полиция не будет провоцировать ситуацию".

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Теги: Киев, активисты, Митинг
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