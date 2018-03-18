У Києві активісти рушили автопробігом до дому Порошенка

У Києві активісти, які брали участь в демонстрації "Марш за відставку Порошенка", рушили до площі, звідки планують автопробігом відправитися до будинку президента України Петра Порошенка. Про це передає кореспондент РБК-Україна.

На площі зібралася колона з близько 15 машин. Поліція, яка в центрі забезпечує громадський порядок в центрі Києва, не пропускає автоколону і перешкоджає активістам.