У Києві активісти рушили автопробігом до дому Порошенка

Зібралася колона з близько 15 машин
У Києві активісти, які брали участь в демонстрації "Марш за відставку Порошенка", рушили до площі, звідки планують автопробігом відправитися до будинку президента України Петра Порошенка. Про це передає кореспондент РБК-Україна.
На площі зібралася колона з близько 15 машин. Поліція, яка в центрі забезпечує громадський порядок в центрі Києва, не пропускає автоколону і перешкоджає активістам.
Фото: автопробіг до будинку президента (РБК-Україна)
Активісти повідомили, що планують мирний протест під будинком президента - будуть мітингувати та дивитись, як охороняють оселю.
Нагадаємо, вранці 18 березня 2018 року в Києві на Майдані Незалежності почався "Марш за відставку Порошенка". Активісти почали розбирати на Майдані Незалежності конструкції, встановлені напередодні.
При розборі конструкцій постраждав один з активістів - його вдарило металевою трубою по голові. У прес-службі поліції, коментуючи ситуацію з одним постраждалим, заявили, що "поліція не буде провокувати ситуацію".