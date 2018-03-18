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Інтерв'ю

У Києві активісти рушили автопробігом до дому Порошенка

НовиниНадзвичайні події    18.03.2018 - 15:15
Фото: автопробіг до будинку президента (РБК-Україна)
Фото: автопробіг до будинку президента (РБК-Україна)

Зібралася колона з близько 15 машин

У Києві активісти, які брали участь в демонстрації "Марш за відставку Порошенка", рушили до площі, звідки планують автопробігом відправитися до будинку президента України Петра Порошенка. Про це передає кореспондент РБК-Україна.

На площі зібралася колона з близько 15 машин. Поліція, яка в центрі забезпечує громадський порядок в центрі Києва, не пропускає автоколону і перешкоджає активістам.

Фото: автопробіг до будинку президента (РБК-Україна)

Активісти повідомили, що планують мирний протест під будинком президента - будуть мітингувати та дивитись, як охороняють оселю.

Нагадаємо, вранці 18 березня 2018 року в Києві на Майдані Незалежності почався "Марш за відставку Порошенка". Активісти почали розбирати на Майдані Незалежності конструкції, встановлені напередодні.

При розборі конструкцій постраждав один з активістів - його вдарило металевою трубою по голові. У прес-службі поліції, коментуючи ситуацію з одним постраждалим, заявили, що "поліція не буде провокувати ситуацію".

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Теги: Київ, активисты, Мітинг
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