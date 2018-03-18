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В Киеве активисты блокируют консульство РФ на Печерске

НовостиПроисшествия    18.03.2018 - 15:52
Фото: пикет консульства РФ в Киеве (РБК-Украина)
Фото: пикет консульства РФ в Киеве (РБК-Украина)

Участие в пикете принимает более 60 человек

В Киеве в день выборов президента России в воскресенье, 18 марта, правые активисты устроили пикет у консульства Российской Федерации (РФ), что по ул. Добровольческих батальйонов на Печерске. Об этом сообщает корреспондент РБК-Украина.

Акция "Народное прекращении дипломатических отношений с агрессором" происходит по инициативе Добровольческого Движения ОУН, Комитета освобождения политзаключенных, Черного Комитета, Коалиции участников оранжевой революции и ряда других организаций.

Участие в пикете принимает более 60 человек. Отдельные активисты принесли с обой яйца, чтобы закидать здание консульства.

 

Фото: пикет консульства РФ в Киеве (РБК-Украина)

Напомним, сегодня, 18 марта 2018 года, в центре Киева перекрыто движение в связи с проведением ряда массовых мероприятий. В частности, на Воздухофлотском проспекте происходит блокирование посольства РФ в Украине.

Таже под посольством Российской Федерации в Киеве перекрыт Воздухофлотский проспект. Силовики построили металлические заграждения, под которыми свой пикет развернули представители "Национального корпуса", ВО "Свобода" и других организаций.

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Теги: активисты, Выборы в России, Митинг
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