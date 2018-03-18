У Києві активісти блокують консульство РФ на Печерську

У Києві в день виборів президента Росії в неділю, 18 березня, праві активісти влаштували пікет біля консульства Російської Федерації (РФ), що по вул. Добровольчих батальйонів на Печерську. Про це повідомляє кореспондент РБК-Україна.

Акція "Народне припинення дипломатичних стосунків з агресором" відбувається за ініціативи Добровольчого Руху ОУН, Комітету визволення політв’язнів, Чорного Комітету, Коаліції учасників Помаранчевої революції та низки інших організацій.

Участь у пікеті бере понад 60 осіб. Окремі активісти принесли з обой яйця, щоб закидати будівлю консульства.

Фото: пікет консульства РФ у Києві (РБК-Україна)

Нагадаємо, сьогодні, 18 березня 2018 року, в центрі Києва перекрито рух в зв’язку із проведенням низки масових заходів. Зокрема, на Повітрофлотському проспекті відбувається блокування посольства РФ в Україні.

Також під посольством Російської Федерації у Києві перекрито Повітрофлотський проспект. Силовики збудували металеві загородження, під якими свій пікет розгорнули представники "Національного корпусу", ВО "Свобода" та інших організацій.