В Киеве аграрии вышли на протест против "квот Фирташа" и монополии на рынке минудобрений

Около двух тысяч аграриев вышли на протест под Кабинет министров Украины и Офис президента из-за введения квот на импорт минеральных удобрений. Подобные акции проходят также в других регионах.

Об этом сообщает Всеукраинская аграрная рада, передает корреспондент РБК-Украина.

В частности, фермеры требовали заблокировать инициативу Министерства экономики о квотировании физических объемов импорта. По мнению аграриев, это приведет к укреплению монополии химзаводов олигарха Дмитрия Фирташа и повышение стоимости минудобрений для сельхозпроизводителей.

"Удобрения занимают в себестоимости продукции до 30%. Хлеб будет дороже, поэтому это касается всех граждан Украины. В условиях введения рынка земли, непростой погодной ситуации, сложного доступа к финансированию тянуть средства на дорогие удобрения - это преступление", - заявил председатель Всеукраинского конгресса фермеров Иван Слободяник.

По словам заместителя председателя Всеукраинской аграрной совета Дениса Марчука, компании Фирташа покрывают до 80% внутреннего рынка. Пользуясь своим положением, он сможет создать искусственный дефицит и ажиотаж, что может поднять цену на удобрения втрое, отмечает эксперт.

Кроме того, по его мнению, ограничение импорта удобрений из стран ЕС может спровоцировать зеркальные действия со стороны стратегических партнеров Украины.

Фермеры передали обращение в Кабмин и Офиса президента, и устроили символический сбор денег для руководителей Минэкономики.

"Сколько еще нам нужно выходить на акции, чтобы убедить их не вредить своим же гражданам, чтобы хорошо было олигарху", - заявил один из участников, фермеров из Хмельницкого Игорь Гай.

Отмечается также, что акцию организовали крупнейшие аграрные ассоциации Украины - Украинский клуб аграрного бизнеса, Всеукраинский конгресс фермеров, Всеукраинская аграрная рада, Аграрный союз Украины, Агро-Продовольственный Совет.

Напомним, с 2010 года холдинг Фирташа Ostchem владеет основными заводами по производству азотных удобрений в Украине. Начатая в 2014 году либерализация открыла украинский рынок для производителей из стран ЕС, Северной Африки, Турции, Казахстана, Грузии, Беларуси и других стран. Импорт остановил рост цен на удобрения, стоимость которых на 20-30% превосходит среднемировую. В случае же установления квот продукция заводов Фирташа будет безальтернативной.

Напомним, Межведомственная комиссия по международной торговле при Министерстве экономики заявила о намерениях ввести ограничения на импорт минудобрений в Украине с ЕС, Беларуси, Узбекистана и других стран сроком на 3 года.

Ранее Антимонопольный комитет признал группу компаний Ostchem монополистом, который злоупотребляет своим монопольным положением и получает сверхприбыли путем завышенной стоимости удобрений.