В Киеве до 7 ноября изменены ночные маршруты двух троллейбусов

Иллюстративное фото: троллейбусы (РБК-Украина)

Изменения в движении троллейбусов вызваны капитальным ремонтом путепровода на пересечении улиц Елены Телиги и Кирилловской

В Киеве с 4 до 7 ноября ночью движение троллейбусов маршрутов №18 и №33 будет изменено в связи с проведением капитального ремонта путепровода на пересечении улиц Елены Телиги и Кирилловской. Об этом сообщили в КП "Киевпастранс", передает РБК-Украина со ссылкой на Киевгорсовет.

"Каждую ночь с 3 до 7 ноября с 00:30 до 05:00 будет изменено движение троллейбусов маршрутов №№ 18, 33", - говорится в сообщении.

На указанный период движение троллейбусов будет организовано так:

маршрут № 18: "Майдан Независимости - Мотоциклетный завод";

маршрут № 33: "Железнодорожный вокзал "Южный" - Мотоциклетный завод".

Отмечается также, что заезды и выезды троллейбусов маршрутов № 18, 28, 29, 30, 31, 33, 37, 37а, 50, 50к будут скорректированы.

Последние отправления троллейбусов маршрута №18 по собственному маршруту будут происходить:

по ул. Сошенко в направлении Майдана Независимости - в 23:47;

с Майдана Независимости в направлении ул. Сошенко - в 23:30.

Напомним, ранее на левобережной части Киева с 22 по 26 октября на ночь закрывали движение трамваев № 28 и 33К.