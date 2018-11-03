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У Києві до 7 листопада змінено нічні маршрути двох тролейбусів

Новини » Суспільство    03.11.2018 - 23:26
Ілюстративне фото: тролейбуси (РБК-Україна)
Ілюстративне фото: тролейбуси (РБК-Україна)

Зміни у русі тролейбусів викликані капітальним ремонтом шляхопроводу на перетині вулиць Олени Теліги та Кирилівської

У Києві із ночі 4 до 7 листопада рух тролейбусів маршрутів №18 та №33 буде змінено у зв’язку з проведенням капітального ремонту шляхопроводу на перетині вулиць Олени Теліги та Кирилівської. Про це повідомили у КП "Київпастранс", передає РБК-Україна з посиланням на Київміськраду.

"Щоночі із 3 до 7 листопада із 00:30 до 05:00 буде змінено рух тролейбусів маршрутів №№ 18, 33", - йдеться у повідомленні.

На зазначений період рух тролейбусів буде організовано так:

маршрут № 18: "Майдан Незалежності - Мотоциклетний завод";

маршрут № 33: "Залізничний вокзал "Південний" - Мотоциклетний завод".

Зазначається також, що заїзди та виїзди тролейбусів маршрутів № 18, 28, 29, 30, 31, 33, 37, 37а, 50, 50к буде скориговано.

Останні відправлення тролейбусів маршруту №18 за власним маршрутом будуть відбуватися:

з вул. Сошенка в напрямку Майдану Незалежності - о 23:47;

з Майдану Незалежності в напрямку вул. Сошенка - о 23:30.

Нагадаємо, раніше на лівобережній частині Києва з 22 до 26 жовтня на ніч закривали рух трамваїв № 28 і 33К.

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