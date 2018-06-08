Социальные страницы
Курсы валют
USD
26.35
Курс доллара
Покупка 25.91
Продажа 26.35
Межбанк ASK 26.88
Межбанк BID 26.84
НБУ 2632.96
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
32.48
Курс евро
Покупка 31.83
Продажа 32.48
Межбанк ASK 33.59
Межбанк BID 33.54
НБУ 3240.64
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.64
Курс рубля
Покупка 4.24
Продажа 4.64
НБУ 4.58
Форекс EUR/USD 1.2473
USD
26.35
Курс доллара
Покупка 25.91
Продажа 26.35
Межбанк ASK 26.88
Межбанк BID 26.84
НБУ 2632.96
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
32.48
Курс евро
Покупка 31.83
Продажа 32.48
Межбанк ASK 33.59
Межбанк BID 33.54
НБУ 3240.64
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.64
Курс рубля
Покупка 4.24
Продажа 4.64
НБУ 4.58
Форекс EUR/USD 1.2473
News
АПК
Daily
Мнения
Лонгриды
Styler
Интервью

В Киеве на 5 дней ограничат движение транспорта на улице в районе Нивок

НовостиОбщество    08.06.2018 - 11:51
Иллюстративное фото (sai.gov.ua)
Иллюстративное фото (sai.gov.ua)

Движение транспорта по улице Уссурийской ограничат в период с 8:00 ч до 17:00 ч

В Киеве в течение пяти дней - с 11 по 15 июня - ограничат движение транспорта на вул. Уссурийской, что в районе Нивки. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Киевской городской государственной администрации (КГГА).

Движение транспорта по этой улице ограничат в период с 8:00 ч до 17:00 ч. В это время сотрудники коммунальной корпорации "Киевавтодор" будут выполнять обустройство асфальтобетонного покрытия.

Напомним, ранее сообщалось,что в Киеве начнут частично перекрывать Шулявский путепровод в связи с реконструкцией.

Добавим, что капитальный ремонт столичного моста Метро начнется в следующем году. Сейчас состояние моста Метро определена как четвертый, то есть - ограниченно работоспособное.

Отметим, в Киеве в районе Позняки на улицах Здолбуновской и Припятской с 1 июня ограничили движение транспорта на 18 месяцев.

В Киеве для съемок мини-телесериала перекроют ряд улиц В Киеве на просп. Василия Порика частично ограничат движение транспорта
Теги публикации: ограничение движения  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, новости Украины, пенсионная реформа, ООС
Соцсеть Facebook заблокировала украинского художника за иллюстрации к ЧМ в РФ
Киевлян предупредили о дерзкой банде уличных грабителей (видео)
В сети показали трогательную встречу украинских бойцов возле Крыма (видео)
Лобода оставила новорожденную дочку и отправилась в Россию
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Соглашаюсь