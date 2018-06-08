В Киеве на 5 дней ограничат движение транспорта на улице в районе Нивок

Движение транспорта по улице Уссурийской ограничат в период с 8:00 ч до 17:00 ч

В Киеве в течение пяти дней - с 11 по 15 июня - ограничат движение транспорта на вул. Уссурийской, что в районе Нивки. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Киевской городской государственной администрации (КГГА).

Движение транспорта по этой улице ограничат в период с 8:00 ч до 17:00 ч. В это время сотрудники коммунальной корпорации "Киевавтодор" будут выполнять обустройство асфальтобетонного покрытия.

Напомним, ранее сообщалось,что в Киеве начнут частично перекрывать Шулявский путепровод в связи с реконструкцией.

Добавим, что капитальный ремонт столичного моста Метро начнется в следующем году. Сейчас состояние моста Метро определена как четвертый, то есть - ограниченно работоспособное.

Отметим, в Киеве в районе Позняки на улицах Здолбуновской и Припятской с 1 июня ограничили движение транспорта на 18 месяцев.