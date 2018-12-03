В Киеве до 5 декабря лица с инвалидностью могут пройти внеочередные медосмотры

Иллюстративное фото (УНИАН)

Медосмотры будут проводиться в Центрах первичной медико-санитарной помощи во всех районах Киева

В Киеве 3-5 декабря 2018 года лица с инвалидностью могут пройти внеочередные медосмотры. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Киевской городской государственной администрации.

Как отмечается, осмотры организованы в коммунальных некоммерческих предприятиях "Центр первичной медико-санитарной помощи" всех районов Киева.

"С целью улучшения оказания медицинской помощи лицам с инвалидностью, в соответствии с приказом Департамента здравоохранения в лечебно-профилактических заведениях города Киева 3-5 декабря 2018 года будут проводиться внеочередные профилактические медицинские осмотры", - говорится в сообщении.

Сообщается, что при необходимости лица с инвалидностью будут направляться к врачам "Консультативно-диагностического центра" или Киевского городского консультативно-диагностического центра.

Кроме того, отмечается, что гинекологические осмотры женщин с инвалидностью будут организованы в женских консультациях по адресам: просп. Лобановского, 2; ул. Соломенская, 17; ул. Гарматная, 36.

Напомним, ранее сообщалось, что "Врачи без границ" доставили в оккупированный Донецк противотуберкулезные препараты.

Также сообщалось, что во всех регионах Украины с 2019 года заработают обновленные диспетчерские службы и кареты "скорой помощи" оперативнее будут приезжать на вызовы.