У Києві до 5 грудня особи з інвалідністю можуть пройти позачергові медогляди

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Медогляди проводитимуться у Центрах первинної медико-санітарної допомоги у всіх районах Києва

У Києві 3-5 грудня 2018 року особи з інвалідністю можуть пройти позачергові медогляди. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Київської міської державної адміністрації.

Як зазначається, огляди організовані у комунальних некомерційних підприємствах "Центр первинної медико-санітарної допомоги" всіх районів Києва.

"Із метою покращення надання медичної допомоги особам з інвалідністю, відповідно до наказу Департаменту охорони здоров’я у лікувально-профілактичних закладах міста Києва 3–5 грудня 2018 року проводитимуться позачергові профілактичні медичні огляди", - йдеться у повідомленні.

Повідомляється, що за необхідності особи з інвалідністю направлятимуться до лікарів "Консультативно-діагностичного центру" або Київського міського консультативно-діагностичного центру.

Крім того, зазначається, що гінекологічні огляди жінок з інвалідністю будуть організовані у жіночих консультаціях за адресами: просп. Лобановського, 2; вул. Солом’янська, 17; вул. Гарматна, 36.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що "Лікарі без кордонів" доставили в окупований Донецьк протитуберкульозні препарати.

Також повідомлялося, що в усіх регіонах України з 2019 року запрацюють оновлені диспетчерські служби і карети "швидкої допомоги" оперативніше приїжджатимуть на виклики.