В Киеве 3 июня закроют на вход для пассажиров метро "Арсенальная"

Движение может быть ограничено в связи с проведение марафона "Пробег под каштанами"

В Киеве 3 июня 2018 года возможно ограничение на вход для пассажиров станции метро "Арсенальная". Об этом сообщает пресс-служба КП "Киевский метрополитен".

"3 июня 2018 года в связи с проведением массовых мероприятий в городе возможно ограничение на вход для пассажиров станции "Арсенальная", - говорится в сообщении.

Отметим, что в Киеве состоится 26 марафон "Пробег под каштанами", в котором примут участие более 10 тыс. человек.

Увага! Можливі зміни у роботі підземки! 3 червня 2018 року у зв’язку з проведенням масових заходів у місті можливе обмеження на вхід для пасажирів станцію «Арсенальна». Перепрошуємо за тимчасові незручності! Опубліковано КП "Київський метрополітен" 1 червня 2018 р.

Напомним, ранее Киевская городская государственная администрация предупреждала о перекрытии движения транспорта на некоторых улицах города 3 июня.

Кроме того, с 08:00 до 15:00 ограничат движение всех видов транспортных средств по маршруту пробега: Михайловская площадь - Владимирский проезд - Софийская площадь - ул. Владимирская - ул. Богдана Хмельницкого - ул. Крещатик - Майдан Независимости и в обратном направлении. Кроме того, для монтажа и демонтажа сценических конструкций с 9:00 2 июня в 15:00 3 июня ограничат движение на Михайловской площади и с 21:00 2 июня в 15:00 3 июня - на Владимирском проезде.