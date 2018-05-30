Киевская горадминистрация предупреждает о перекрытии движения 3 июня

Движение будет перекрыто с 8:00 до 15:00

Киевская городская государственная администрация (КГГА) предупреждает о перекрытии движения транспорта на некоторых улицах города 3 июня. Об этом говорится в сообщении КГГА.

В частности, с 08:00 до 15:00 в Киеве традиционно состоится спортивно-массовое благотворительное мероприятие "Пробег под каштанами". В связи с этим в этот день с 08:00 до 15:00 ограничат движение всех видов транспортных средств по маршруту пробега: Михайловская площадь - Владимирский проезд - Софийская площадь - ул. Владимирская - ул. Богдана Хмельницкого - ул. Крещатик - Майдан Независимости и в обратном направлении.

Кроме того, для монтажа и демонтажа сценических конструкций с 9:00 2 июня в 15:00 3 июня ограничат движение на Михайловской площади и с 21:00 2 июня в 15:00 3 июня - на Владимирском проезде. Об маршрутах прохождения городского транспорта в эти дни будет сообщено дополнительно.

В 26-м марафоне "Пробег под каштанами" примет участие более 10 тыс. человек.

Напомним, ранее была опубликована полная программа мероприятий, посвященных проведению "Пробега под каштанами".