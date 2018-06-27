В Киеве 28 июня-1 июля ограничат движение транспорта на двух проспектах

В Киеве ограничат движение в связи с выполнением ремонтных работ на проспектах Бажана и Броварском
В Киеве в течение 28 июня до 1 июля будут ограничивать движение транспорта на проспектах Бажана и Броварском. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Киевской городской государственной администрации.
"В связи с выполнением ремонтных работ на путепроводах возле станций метро "Харьковская", "Осокорки" и "Позняки" на просп. Николая Бажана будет частично ограничено движение транспорта в первой и второй полосах движения поочередно", - указано в сообщении.
Также в течение 30 июня и 1 июля будет ограничено движение транспорта в связи с выполнением ремонтных работ на путепроводе на пересечении просп. Броварского с ул. Киото и ремонтов на путепроводах возле станции метро "Черниговская" - на пересечении просп. Броварского по ул. Строителей.
Ограничения на просп. Николая Бажана:
Ограничения на просп. Броварском:
Напомним, в Киеве на Софийской площади 1 июля в 21:00 в связи с проведением концерта внесено изменения в движение транспорта в центре столицы.