В Киеве 28 июня-1 июля ограничат движение транспорта на двух проспектах

В Киеве ограничат движение в связи с выполнением ремонтных работ на проспектах Бажана и Броварском

В Киеве в течение 28 июня до 1 июля будут ограничивать движение транспорта на проспектах Бажана и Броварском. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Киевской городской государственной администрации.

"В связи с выполнением ремонтных работ на путепроводах возле станций метро "Харьковская", "Осокорки" и "Позняки" на просп. Николая Бажана будет частично ограничено движение транспорта в первой и второй полосах движения поочередно", - указано в сообщении.

Также в течение 30 июня и 1 июля будет ограничено движение транспорта в связи с выполнением ремонтных работ на путепроводе на пересечении просп. Броварского с ул. Киото и ремонтов на путепроводах возле станции метро "Черниговская" - на пересечении просп. Броварского по ул. Строителей.

Ограничения на просп. Николая Бажана:

с 9:00 до 15:00 28 июня - в направлении Южного мостового перехода;

с 14:00 до 20:00 29 июня - в направлении на выезд из города.

Ограничения на просп. Броварском:

с 9:00 до 18:00 30 июня - на пересечении с ул. Строителей в первой и второй полосах движения поочередно в направлении на выезд из города;

с 9:00 до 18:00 1 июля - пересечение с ул. Киото - ограничения в первой и второй полосах движения поочередно в направлении на выезд из города.

Напомним, в Киеве на Софийской площади 1 июля в 21:00 в связи с проведением концерта внесено изменения в движение транспорта в центре столицы.