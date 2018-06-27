Социальные страницы
Курсы валют
USD
26.35
Курс доллара
Покупка 25.91
Продажа 26.35
Межбанк ASK 26.26
Межбанк BID 26.23
НБУ 2632.96
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
32.48
Курс евро
Покупка 31.83
Продажа 32.48
Межбанк ASK 30.38
Межбанк BID 30.35
НБУ 3240.64
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.64
Курс рубля
Покупка 4.24
Продажа 4.64
НБУ 4.58
Форекс EUR/USD 1.2473
USD
26.35
Курс доллара
Покупка 25.91
Продажа 26.35
Межбанк ASK 26.26
Межбанк BID 26.23
НБУ 2632.96
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
32.48
Курс евро
Покупка 31.83
Продажа 32.48
Межбанк ASK 30.38
Межбанк BID 30.35
НБУ 3240.64
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.64
Курс рубля
Покупка 4.24
Продажа 4.64
НБУ 4.58
Форекс EUR/USD 1.2473
News
АПК
Daily
Мнения
Лонгриды
Styler
Интервью

В Киеве 28 июня-1 июля ограничат движение транспорта на двух проспектах

НовостиОбщество    27.06.2018 - 16:51
Иллюстративное фото (УНИАН)
Иллюстративное фото (УНИАН)

В Киеве ограничат движение в связи с выполнением ремонтных работ на проспектах Бажана и Броварском

В Киеве в течение 28 июня до 1 июля будут ограничивать движение транспорта на проспектах Бажана и Броварском. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Киевской городской государственной администрации.

"В связи с выполнением ремонтных работ на путепроводах возле станций метро "Харьковская", "Осокорки" и "Позняки" на просп. Николая Бажана будет частично ограничено движение транспорта в первой и второй полосах движения поочередно", - указано в сообщении.

Также в течение 30 июня и 1 июля будет ограничено движение транспорта в связи с выполнением ремонтных работ на путепроводе на пересечении просп. Броварского с ул. Киото и ремонтов на путепроводах возле станции метро "Черниговская" - на пересечении просп. Броварского по ул. Строителей.

Ограничения на просп. Николая Бажана:

  • с 9:00 до 15:00 28 июня - в направлении Южного мостового перехода;
  • с 14:00 до 20:00 29 июня - в направлении на выезд из города.

Ограничения на просп. Броварском:

  • с 9:00 до 18:00 30 июня - на пересечении с ул. Строителей в первой и второй полосах движения поочередно в направлении на выезд из города;
  • с 9:00 до 18:00 1 июля - пересечение с ул. Киото - ограничения в первой и второй полосах движения поочередно в направлении на выезд из города.

Напомним, в Киеве на Софийской площади 1 июля в 21:00 в связи с проведением концерта внесено изменения в движение транспорта в центре столицы.

В Киеве на ул. Алматынской до 16 июля закроют движение транспорта В Киеве на просп. Василия Порика частично ограничат движение транспорта
Теги публикации: ограничение  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, Курс доллара, новости Украины, ООС
"5 из 5 возможных медалей": украинская гимнастка произвела фурор на турнире в Турции (видео)
В Киеве разгромили табор ромов: активисты сделали жесткое заявление
"Киевхлеб" будет судиться с Roshen из-за "Киевского торта"
"Постоянно живу в напряжении": Лидия Таран откровенно рассказала о своей личной жизни
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь