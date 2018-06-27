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Інтерв'ю

У Києві 28 червня-1 липня обмежать рух транспорту на двох проспектах

НовиниСуспільство    27.06.2018 - 16:51
Ілюстративне фото (УНІАН)
Ілюстративне фото (УНІАН)

У Києвіо бмежать рух у зв’язку із виконанням ремонтних робіт на проспектах Бажана та Броварському

У Києві протягом 28 червня до 1 липня обмежуватимуть рух транспорту на проспектах Бажана та Броварському. Про це йдеться у повідомленні прес-служби Київської міської державної адміністрації.

"У зв’язку із виконанням ремонтних робіт на шляхопроводах поблизу станцій метро "Харківська", "Осокорки" та "Позняки" на просп. Миколи Бажана буде частково обмежено рух транспорту у першій та другій смугах руху почергово", - вказано у повідомленні.

Також протягом 30 червня та 1 липня буде обмежено рух транспорту у зв’язку із виконанням ремонтних робіт на шляхопроводі на перетині просп. Броварського із вул. Кіото та ремонтів на шляхопроводах поблизу станції метро "Чернігівська" на перетині просп. Броварського із вул. Будівельників.

Обмеження на просп. Миколи Бажана:

  • із 9:00 до 15:00 28 червня - у напрямку Південного мостового переходу;
  • із 14:00 до 20:00 29 червня - у напрямку на виїзд із міста.

Обмеження на просп. Броварському:

  • із 9:00 до 18:00 30 червня - на перетині із із вул. Будівельників у першій та другій смугах руху почергово у напрямку на виїзд із міста;
  • із 9:00 до 18:00 1 липня - перетин із вул. Кіото - обмеження у першій та другій смугах руху почергово у напрямку на виїзд із міста.

Нагадаємо, у Києві на Софійській площі 1 липня о 21:00 у зв'язку з проведенням концерту внесено зміни у рух транспорту в центрі столиці.

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Теги публікації: ограничение  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, Курс долара, новини України, ООС
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