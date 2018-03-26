В Киеве 27 марта будет ограничено движение транспорта по Северному и Южному мостам

Из-за ремонта в Киеве ограничили передвижение по Южному и Северному мостам

В Киеве продолжается ремонт Южного моста и путепроводов у Северного (Московского, – ред.) моста. Об этом сообщает Коммунальная корпорация "Киевавтодор".

В частности, согласно уведомлению, в связи с выполнением ремонтных работ 27 марта 2018 будет частично ограничено движение транспорта по Южному мосту и путепроводами у Северного (Московского) моста.

График ограничения движения:

• с 10:00 до 14:00 путепроводом через ул. Героев Сталинграда возле Северного моста в направлении жилого массива Троещина;

• с 14:00 до 19:00 путепроводом через ул. Героев Сталинграда возле Северного моста в направлении ст. м. "Почайна" ("Петровка");

• с 10:00 до 14:00 по Южному мосту в направлении жилого массива Позняки;

• с 14:00 до 19:00 по Южному мосту в направлении центра города.

Коммунальная корпорация просит водителей с пониманием отнестись к временным неудобствам, связанным с выполнением ремонтных работ.

Напомним, как сообщалось ранее, в Киеве, в связи с проведением ремонтных работ, временно ограничивают передвижение по мостам. В связи с чем у водителей могут возникнуть проблемы с передвижением через Днепр.