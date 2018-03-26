В Киеве 27 марта будет ограничено движение транспорта по Северному и Южному мостам

Из-за ремонта в Киеве ограничили передвижение по Южному и Северному мостам
В Киеве продолжается ремонт Южного моста и путепроводов у Северного (Московского, – ред.) моста. Об этом сообщает Коммунальная корпорация "Киевавтодор".
В частности, согласно уведомлению, в связи с выполнением ремонтных работ 27 марта 2018 будет частично ограничено движение транспорта по Южному мосту и путепроводами у Северного (Московского) моста.
График ограничения движения:
• с 10:00 до 14:00 путепроводом через ул. Героев Сталинграда возле Северного моста в направлении жилого массива Троещина;
• с 14:00 до 19:00 путепроводом через ул. Героев Сталинграда возле Северного моста в направлении ст. м. "Почайна" ("Петровка");
• с 10:00 до 14:00 по Южному мосту в направлении жилого массива Позняки;
• с 14:00 до 19:00 по Южному мосту в направлении центра города.
Коммунальная корпорация просит водителей с пониманием отнестись к временным неудобствам, связанным с выполнением ремонтных работ.
Напомним, как сообщалось ранее, в Киеве, в связи с проведением ремонтных работ, временно ограничивают передвижение по мостам. В связи с чем у водителей могут возникнуть проблемы с передвижением через Днепр.