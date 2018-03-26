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У Києві 27 березня буде обмежено рух транспорту по Північному і Південному мостах

НовиниСуспільство    26.03.2018 - 19:36
Фото: дорожні роботи (kievcity.gov.ua)
Фото: дорожні роботи (kievcity.gov.ua)

Через ремонт у Києві обмежили пересування по Південному і Північному мостам

У Києві триває ремонт Південного моста і шляхопроводів біля Північного (Московського, - ред.) Моста. Про це повідомляє Комунальна корпорація "Київавтодор".

Зокрема, згідно з повідомленням, в зв'язку з виконанням ремонтних робіт 27 березня 2018 буде частково обмежено рух транспорту по Південному мосту і шляхопроводами у Північного (Московського) моста.

Графік обмеження руху:

• з 10:00 до 14:00 шляхопроводом через вул. Героїв Сталінграда біля Північного моста в напрямку житлового масиву Троєщина;

• з 14:00 до 19:00 шляхопроводом через вул. Героїв Сталінграда біля Північного моста в напрямку ст. м. "Почайна" ( "Петрівка");

• з 10:00 до 14:00 по Південному мосту в напрямку житлового масиву Позняки;

• з 14:00 до 19:00 по Південному мосту в напрямку центру міста.

Комунальна корпорація просить водіїв з розумінням поставитися до тимчасових незручностей, пов'язаних з виконанням ремонтних робіт.

Нагадаємо, як повідомлялося раніше, в Києві, в зв'язку з проведенням ремонтних робіт, тимчасово обмежують пересування по мостам. У зв'язку з чим у водіїв можуть виникнути проблеми з пересуванням через Дніпро.

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Теги публікації: Київ, Київ, мост, ремонт  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, Новини АТО, новости Украины, пенсионная реформа
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