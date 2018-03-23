В Киеве 24 марта будет ограничено движение транспорта по Северному и Южному мостам

Движение транспорта будет ограничено из-за ремонта
В Киеве завтра, 24 марта 2018 года, будет ограничено движение транспорта по Северному и Южному мостам. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Киевской городской государственной администрации.
"24 марта движение транспорта по Северному и Южному мостам частично ограничат из-за ремонта", - говорится в сообщении.
Как отмечается, движение транспорта будет ограничено по следующему графику:
Водителей просят с пониманием отнестись к временным неудобствам, связанным с ремонтом.
Напомним, ранее сообщалось, что в Киеве до утра 23 марта было ограничено движение по Южному мосту. Ограничения действовали в связи с проведением ремонтных работ.