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Интервью

В Киеве 24 марта будет ограничено движение транспорта по Северному и Южному мостам

НовостиИнфраструктура    23.03.2018 - 16:47
Фото: Южный мост (photographers.ua)
Фото: Южный мост (photographers.ua)

Движение транспорта будет ограничено из-за ремонта

В Киеве завтра, 24 марта 2018 года, будет ограничено движение транспорта по Северному и Южному мостам. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Киевской городской государственной администрации.

"24 марта движение транспорта по Северному и Южному мостам частично ограничат из-за ремонта", - говорится в сообщении.

Как отмечается, движение транспорта будет ограничено по следующему графику:

  • с 10:00 до 16:00 - по Северному (Московскому) мосту и мосту через р. Десенка в направлении жилого массива Троещина;
  • с 14:00 до 20:00 - по Южному мосту в направлении центра города;
  • с 14:00 до 20:00 - по мосту Метро через Русановский пролив в направлении центра города.

Водителей просят с пониманием отнестись к временным неудобствам, связанным с ремонтом.

Напомним, ранее сообщалось, что в Киеве до утра 23 марта было ограничено движение по Южному мосту. Ограничения действовали в связи с проведением ремонтных работ.

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Теги публикации: КГГА, Киев, ограничение движения  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, Новости АТО, новости Украины, пенсионная реформа, Тарута
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