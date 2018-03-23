У Києві 24 березня буде обмежено рух транспорту Північним і Південним мостами

Рух транспорту буде обмежено через ремонт
У Києві завтра, 24 березня 2018 року, буде обмежено рух транспорту Північним і Південним мостами. Про це йдеться у повідомленні прес-служби Київської міської державної адміністрації.
"24 березня рух транспорту Північним і Південним мостами частково обмежать через ремонт", - йдеться у повідомленні.
Як зазначається, рух транспорту буде обмежено за графіком:
Водіїв просять із розумінням поставитись до тимчасових незручностей, пов’язаних із ремонтом.
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у Києві до ранку 23 березня було обмежено рух Південним мостом. Обмеження діялиу зв’язку з проведенням ремонтних робіт.