У Києві 24 березня буде обмежено рух транспорту Північним і Південним мостами

Рух транспорту буде обмежено через ремонт

У Києві завтра, 24 березня 2018 року, буде обмежено рух транспорту Північним і Південним мостами. Про це йдеться у повідомленні прес-служби Київської міської державної адміністрації.

"24 березня рух транспорту Північним і Південним мостами частково обмежать через ремонт", - йдеться у повідомленні.

Як зазначається, рух транспорту буде обмежено за графіком:

з 10:00 до 16:00 - Північним (Московським) мостом і мостом через р. Десенка у напрямку житлового масиву Троєщина;

з 14:00 до 20:00 - Південним мостом у напрямку центра міста;

з 14:00 до 20:00 - мостом Метро через Русанівську протоку у напрямку центра міста.

Водіїв просять із розумінням поставитись до тимчасових незручностей, пов’язаних із ремонтом.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у Києві до ранку 23 березня було обмежено рух Південним мостом. Обмеження діялиу зв’язку з проведенням ремонтних робіт.