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У Києві 24 березня буде обмежено рух транспорту Північним і Південним мостами

НовиниІнфраструктура    23.03.2018 - 16:47
Фото: Південний міст (photographers.ua)
Фото: Південний міст (photographers.ua)

Рух транспорту буде обмежено через ремонт

У Києві завтра, 24 березня 2018 року, буде обмежено рух транспорту Північним і Південним мостами. Про це йдеться у повідомленні прес-служби Київської міської державної адміністрації.

"24 березня рух транспорту Північним і Південним мостами частково обмежать через ремонт", - йдеться у повідомленні.

Як зазначається, рух транспорту буде обмежено за графіком:

  • з 10:00 до 16:00 - Північним (Московським) мостом і мостом через р. Десенка у напрямку житлового масиву Троєщина;
  • з 14:00 до 20:00 - Південним мостом у напрямку центра міста;
  • з 14:00 до 20:00 - мостом Метро через Русанівську протоку у напрямку центра міста.

Водіїв просять із розумінням поставитись до тимчасових незручностей, пов’язаних із ремонтом.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у Києві до ранку 23 березня було обмежено рух Південним мостом. Обмеження діялиу зв’язку з проведенням ремонтних робіт.

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Теги публікації: КМДА, Київ, ограничение движения  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, Новини АТО, новости Украины, пенсионная реформа, Тарута
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