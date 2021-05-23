ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новости Украины Коронавирус Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Lite Новости шоу-бизнеса Спецпроекты Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Личный опыт Уикенд Дети Мнения

В Киеве 23 мая движение транспорта будет ограничено из-за спортивных мероприятий

Новина українською →
Киев, Воскресенье 23 мая 2021 07:38
В Киеве 23 мая движение транспорта будет ограничено из-за спортивных мероприятий Фото: в Киеве перекроют ряд улиц (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Артур Родивилов

В воскресенье, 23 мая, в Киеве продолжиться проведение спортивных мероприятий, вследствие чего будет ограничено движение транспорта. Правоохранители опубликовали график.

Об этом сообщает патрульная полиция столицы.

В частности, до 22:00 23 мая будет перекрыто движение автотранспорта на Контрактовой площади и на Почтовой площади (Причал 6-10).

Также с 07:00 до 12:30 движение ограничено:

По ул. Петра Сагайдачного; Боричевому спуску; ул.Набережно-Крещатицкой (в направлении Гаванского моста); Гаванскому мосту (в направлении Северного моста); по ул.Набережно-Рыбальской (в направлении Северного моста до ул. Электриков); Набережному шоссе (в направлении Гаванского моста); Владимирскому спуску (в направлении Почтовой площади); повороту с моста Метро на Набережное шоссе.

РБК-Украина писало, что с 25 мая под Киевом на неделю частично перекроют трассы на Львов и Одессу. Ограничения продлятся до 1 июня.

Напомним, в Киеве 30 мая состоится благотворительный спортивный "Пробег под каштанами". В связи с этим в центре столицы будет перекрыто движение автотранспорта.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины Общество Киев транспорт
NEWS
WBO санкционировала бой Усика с Джошуа
WBO санкционировала бой Усика с Джошуа
DAILY
Запад ждет. Почему Украина спешит с реформой НАБУ и Высшего совета правосудия
Олег Чернышкорреспондент РБК-Украина Запад ждет. Почему Украина спешит с реформой НАБУ и Высшего совета правосудия