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В Киеве на выходных перекроют ряд улиц: где и в какое время

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Суббота 22 мая 2021 09:01
В Киеве на выходных перекроют ряд улиц: где и в какое время Фото: в Киеве перекроют ряд улиц (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Инна Собора

В Киеве 22 и 23 мая будут ограничивать движение транспорта. В столице будет проходить "Спринт триатлон Кубок Киева 2021".

Об этом сообщает "Киев.Трафик".

Во время проведения соревнований движение будет перекрыто по следующему графику:

  • с 18:00 21 мая до 22:00 23 мая будет перекрыто движение автотранспорта на Контрактовой площади
  • с 05:00 22 мая до 22:00 23 мая будет перекрыто движение на Почтовой площади (Причал 6-10)

График перекрытия улиц 22 мая:

  • ул. Андреевская (от ул. Петра Сагайдачного до ул. Братской) – с 14:30 до 17: 30
  • ул. Братская (от ул. Андреевской до ул. Борисоглебской) – с 14:30 до 17: 30
  • ул. Борисоглебская (от ул. Волошской до ул. Братской) – с 14:30 до 17: 30
  • ул. Волошская – от ул. Григория Сковороды до ул. Борисоглебской) - с 14:30 до 17: 30
  • ул. Григория Сковороды (от пл. Контрактовой до ул. Волошской) – с 14:30 до 17: 30
  • вул. Петра Сагайдачного – с 14:30 до 17:30

График перекрытия улиц 23 мая:

  • вул. Петра Сагайдачного – с 07:00 до 12:30
  • Боричев спуск-с 07:00 до 12: 30
  • вул. Набережно-Крещатицкая (в сторону Гаванского моста) – с 07:00 до 12:30
  • Гаванский мост в направлении Северного моста – с 07:00 до 12:30
  • ул. Набережно-Рыбальская (в направлении Северного моста до ул. Электриков) – с 07:00 до 12: 30
  • Набережное шоссе (в сторону Гаванского моста) – с 07:00 до 12:30
  • Владимирский спуск (в направлении Почтовой площади) – с 07:00 до 12:30
  • поворот с моста Метро на Набережное шоссе-с 07:00 до 12:30.

РБК-Украина писало, что с 25 мая под Киевом на неделю частично перекроют трассы на Львов и Одессу. Ограничения продлятся до 1 июня.

Напомним, в Киеве 30 мая состоится благотворительный спортивный "Пробег под каштанами". В связи с этим в центре столицы будет перекрыто движение автотранспорта.

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