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У Києві 23 червня буде обмежено рух уздовж Володимирського проїзду

НовиниІнфраструктура    14.06.2018 - 17:00
Ілюстративне фото (Автоцентр)
Ілюстративне фото (Автоцентр)

Рух буде заборонено з 19:30 до 21:30

У Києві 23 червня 2018 року буде обмежено рух уздовж Володимирського проїзду. Про це йдеться у повідомленні прес-служби Київської міської державної адміністрації.

"У столиці 23 червня із 19:30 до 21:30 буде заборонено рух усіх видів транспорту уздовж Володимирського проїзду (від перехрестя із вул. Володимирською до перехрестя із вул. Малою Житомирською) та на вул. Володимирській (від перехрестя із вул. Рейтарською до перехрестя із вул. Великою Житомирською)", - йдеться у повідомленні.

Як зазначається, рух буде заборонено через проведення мистецького проекту "В Україну повернусь" на Софійській площі.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у Києві на Михайлівській площі заборонили паркувати автомобілі.

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Теги публікації: КМДА, Київ, ограничение движения  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, Курс доллара, новини України, ООС
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