Социальные страницы
Курсы валют
USD
26.35
Курс доллара
Покупка 25.91
Продажа 26.35
Межбанк ASK 26.88
Межбанк BID 26.84
НБУ 2632.96
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
32.48
Курс евро
Покупка 31.83
Продажа 32.48
Межбанк ASK 33.59
Межбанк BID 33.54
НБУ 3240.64
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.64
Курс рубля
Покупка 4.24
Продажа 4.64
НБУ 4.58
Форекс EUR/USD 1.2473
USD
26.35
Курс доллара
Покупка 25.91
Продажа 26.35
Межбанк ASK 26.88
Межбанк BID 26.84
НБУ 2632.96
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
32.48
Курс евро
Покупка 31.83
Продажа 32.48
Межбанк ASK 33.59
Межбанк BID 33.54
НБУ 3240.64
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.64
Курс рубля
Покупка 4.24
Продажа 4.64
НБУ 4.58
Форекс EUR/USD 1.2473
News
АПК
Daily
Мнения
Лонгриды
Styler
Интервью

В Киеве на 22 улицах могут позволить скорость движения до 80 км/ч

НовостиОбщество    14.06.2018 - 20:29
Иллюстративное фото (kmr.gov.ua)
Иллюстративное фото (kmr.gov.ua)

Разрешение могут ввести на период с 1 апреля до 1 ноября

В Киеве могут разрешить движение транспорта на скорости до 80 км/ч на 22 улицах. Соответствующее решение приняли на заседании постоянной комиссии Киевского городского совета по вопросам транспорта, связи, передает пресс-служба горсовета.

Проект решения "О перечне участков дорог, на которых разрешается скорость движения транспортных средств до 80 км/ч в период с 1 апреля до 1 ноября" в ближайшее время будет вынесен на голосование в городском совете.

Отмечается, что перечень из 22 улиц, на которых с 1 апреля до 1 ноября транспорта можно будет набирать скорости до 80 км/ч, был определен по результатам проведенного анализа.

"В городе несколько десятков магистралей с качественным дорожным покрытием, отбойниками, надземными и подземными пешеходными переходами. Все это позволяет передвигаться ними быстро и безопасно. Поэтому для комфорта и удобства водителей, мы определили перечень автодорог, где в период с 1 апреля до 1 ноября можно двигаться со скоростью до 80 км/час. В зимний период через сложные погодные условия на всех столичных дорогах будет действовать единственное ограничение в 50 км/ч", - отметил секретарь Киевсовета Владимир Прокопив.

Увеличить скорость движения с 1 апреля до 1 ноября предлагают на следующих участках:

  • ул. Победы (от Воздухофлотского путепровода до ул. Чернобыльской);
  • Большая Кольцевая дорога (от вул. Городской до пересечения с ул. Газопроводной и от вул. Газопроводной до Минского проспекта);
  • ул. Городская (от ул. Стеценко до Гостомельского шоссе) (при условии проведения капитального ремонта проезжей части);
  • Кольцевая дорога (от просп. Победы до ул. Трублаини);
  • ул. Оболонский (от вул. Богатырской до вул. Малиновского);
  • Автодорога Р-69 (от вул. Озерной до границы м. Киева);
  • ул. Бандеры (от просп. Оболонского до Московского моста);
  • ул. Ватутина (от Московского моста до Керченской площади);
  • ул. Набережно - Рыбацкая (от Гаванского моста до ул. Электриков);
  • Надднепрянское шоссе;
  • Набережное шоссе (от Почтовой площади до Надднепрянского шоссе);
  • Столичное шоссе (до вул. Ак. Заболотного);
  • ул. Саперно-Слободская (от вул. М. Гринченко до Южного моста);
  • ул. М. Бажана (от Южного мостового перехода до Харьковской площади);
  • бул. Дружбы Народов (от Лыбидской площади до ул. Німанської);
  • ул. Броварской (от просп. Освободителей до вул. Братиславской и от вул. Киото до окончания населенного пункта “Киев”) (при условии проведения капитального ремонта проезжей части);
  • бул. Перова (от вул. Воскресенской до вул. А. Навои);
  • ул. А. Телиги (от вул. Ольжича до вул. Кирилловской);
  • ул. Космонавта Комарова ( от вул. Борщаговской до ул. Л.Курбаса);
  • ул. Л.Курбаса (от просп. Космонавта Комарова до ул. Гната Юры)
  • ул. Борщаговская;
  • ул. Соборности (при условии установки распределительного транспортного ограждения).

Напомним, в Киеве 23 июня 2018 года будет ограничено движение вдоль Владимирского проезда.

В Киеве ограничат движение на съезде с Южного моста на Надднепрянское шоссе Центр Киева парализовали пробки, общественный транспорт курсирует вне графика
Теги публикации: движение  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, Курс доллара, новости Украины, ООС
"Я родился в Советском Союзе": известный украинский продюсер собрался на ЧМ-2018 в Россию
Известный украинский спортсмен погиб в свой день рождения
У мамы Ляшко нашли новую квартиру на Печерске
"Испытывают нервы на прочность?": украинцев возмутила реклама ЧМ-2018 в центре Киева (фото)
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь