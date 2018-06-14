В Киеве на 22 улицах могут позволить скорость движения до 80 км/ч

Разрешение могут ввести на период с 1 апреля до 1 ноября
В Киеве могут разрешить движение транспорта на скорости до 80 км/ч на 22 улицах. Соответствующее решение приняли на заседании постоянной комиссии Киевского городского совета по вопросам транспорта, связи, передает пресс-служба горсовета.
Проект решения "О перечне участков дорог, на которых разрешается скорость движения транспортных средств до 80 км/ч в период с 1 апреля до 1 ноября" в ближайшее время будет вынесен на голосование в городском совете.
Отмечается, что перечень из 22 улиц, на которых с 1 апреля до 1 ноября транспорта можно будет набирать скорости до 80 км/ч, был определен по результатам проведенного анализа.
"В городе несколько десятков магистралей с качественным дорожным покрытием, отбойниками, надземными и подземными пешеходными переходами. Все это позволяет передвигаться ними быстро и безопасно. Поэтому для комфорта и удобства водителей, мы определили перечень автодорог, где в период с 1 апреля до 1 ноября можно двигаться со скоростью до 80 км/час. В зимний период через сложные погодные условия на всех столичных дорогах будет действовать единственное ограничение в 50 км/ч", - отметил секретарь Киевсовета Владимир Прокопив.
Увеличить скорость движения с 1 апреля до 1 ноября предлагают на следующих участках:
- ул. Победы (от Воздухофлотского путепровода до ул. Чернобыльской);
- Большая Кольцевая дорога (от вул. Городской до пересечения с ул. Газопроводной и от вул. Газопроводной до Минского проспекта);
- ул. Городская (от ул. Стеценко до Гостомельского шоссе) (при условии проведения капитального ремонта проезжей части);
- Кольцевая дорога (от просп. Победы до ул. Трублаини);
- ул. Оболонский (от вул. Богатырской до вул. Малиновского);
- Автодорога Р-69 (от вул. Озерной до границы м. Киева);
- ул. Бандеры (от просп. Оболонского до Московского моста);
- ул. Ватутина (от Московского моста до Керченской площади);
- ул. Набережно - Рыбацкая (от Гаванского моста до ул. Электриков);
- Надднепрянское шоссе;
- Набережное шоссе (от Почтовой площади до Надднепрянского шоссе);
- Столичное шоссе (до вул. Ак. Заболотного);
- ул. Саперно-Слободская (от вул. М. Гринченко до Южного моста);
- ул. М. Бажана (от Южного мостового перехода до Харьковской площади);
- бул. Дружбы Народов (от Лыбидской площади до ул. Німанської);
- ул. Броварской (от просп. Освободителей до вул. Братиславской и от вул. Киото до окончания населенного пункта “Киев”) (при условии проведения капитального ремонта проезжей части);
- бул. Перова (от вул. Воскресенской до вул. А. Навои);
- ул. А. Телиги (от вул. Ольжича до вул. Кирилловской);
- ул. Космонавта Комарова ( от вул. Борщаговской до ул. Л.Курбаса);
- ул. Л.Курбаса (от просп. Космонавта Комарова до ул. Гната Юры)
- ул. Борщаговская;
- ул. Соборности (при условии установки распределительного транспортного ограждения).
Напомним, в Киеве 23 июня 2018 года будет ограничено движение вдоль Владимирского проезда.