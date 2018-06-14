В Киеве на 22 улицах могут позволить скорость движения до 80 км/ч

Разрешение могут ввести на период с 1 апреля до 1 ноября

В Киеве могут разрешить движение транспорта на скорости до 80 км/ч на 22 улицах. Соответствующее решение приняли на заседании постоянной комиссии Киевского городского совета по вопросам транспорта, связи, передает пресс-служба горсовета.

Проект решения "О перечне участков дорог, на которых разрешается скорость движения транспортных средств до 80 км/ч в период с 1 апреля до 1 ноября" в ближайшее время будет вынесен на голосование в городском совете.

Отмечается, что перечень из 22 улиц, на которых с 1 апреля до 1 ноября транспорта можно будет набирать скорости до 80 км/ч, был определен по результатам проведенного анализа.

"В городе несколько десятков магистралей с качественным дорожным покрытием, отбойниками, надземными и подземными пешеходными переходами. Все это позволяет передвигаться ними быстро и безопасно. Поэтому для комфорта и удобства водителей, мы определили перечень автодорог, где в период с 1 апреля до 1 ноября можно двигаться со скоростью до 80 км/час. В зимний период через сложные погодные условия на всех столичных дорогах будет действовать единственное ограничение в 50 км/ч", - отметил секретарь Киевсовета Владимир Прокопив.

Увеличить скорость движения с 1 апреля до 1 ноября предлагают на следующих участках:

ул. Победы (от Воздухофлотского путепровода до ул. Чернобыльской);

Большая Кольцевая дорога (от вул. Городской до пересечения с ул. Газопроводной и от вул. Газопроводной до Минского проспекта);

ул. Городская (от ул. Стеценко до Гостомельского шоссе) (при условии проведения капитального ремонта проезжей части);

Кольцевая дорога (от просп. Победы до ул. Трублаини);

ул. Оболонский (от вул. Богатырской до вул. Малиновского);

Автодорога Р-69 (от вул. Озерной до границы м. Киева);

ул. Бандеры (от просп. Оболонского до Московского моста);

ул. Ватутина (от Московского моста до Керченской площади);

ул. Набережно - Рыбацкая (от Гаванского моста до ул. Электриков);

Надднепрянское шоссе;

Набережное шоссе (от Почтовой площади до Надднепрянского шоссе);

Столичное шоссе (до вул. Ак. Заболотного);

ул. Саперно-Слободская (от вул. М. Гринченко до Южного моста);

ул. М. Бажана (от Южного мостового перехода до Харьковской площади);

бул. Дружбы Народов (от Лыбидской площади до ул. Німанської);

ул. Броварской (от просп. Освободителей до вул. Братиславской и от вул. Киото до окончания населенного пункта “Киев”) (при условии проведения капитального ремонта проезжей части);

бул. Перова (от вул. Воскресенской до вул. А. Навои);

ул. А. Телиги (от вул. Ольжича до вул. Кирилловской);

ул. Космонавта Комарова ( от вул. Борщаговской до ул. Л.Курбаса);

ул. Л.Курбаса (от просп. Космонавта Комарова до ул. Гната Юры)

ул. Борщаговская;

ул. Соборности (при условии установки распределительного транспортного ограждения).

Напомним, в Киеве 23 июня 2018 года будет ограничено движение вдоль Владимирского проезда.