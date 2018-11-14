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В Киеве к 2020 году построят подземный переход от метро к ВДНХ

Новости » Транспорт    14.11.2018 - 19:33
В Киеве к 2020 году построят подземный переход от метро к ВДНХ
Фото: Владимир Прокопив (УНИАН)

Все расходы для сооружения подземного перехода будут учтены в городском бюджете на 2019 год

Подземный переход, который соединит станцию ​​метро "Выставочный центр" с выходом к Национальному комплексу "Экспоцентр Украины", появится в 2020 году. Об этом заявил заместитель городского главы, секретарь Киевсовета Владимир Прокопив, сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу ведомства.

По его словам, Департамент транспортной инфраструктуры КГГА должен подготовить бюджетный запрос на разработку соответствующего проекта, чтобы в 2019 году разработать его и реализовать в первую очередь. Полностью завершить подземный переход планируют в 2020 году.

Он также отметил, что прямой выход из подземки к центральному входу Национального выставочного центра был предусмотрен еще в 2011 году, когда открывали станцию ​​метро "Выставочный центр", но проект так и не был реализован.

"Вопрос о необходимости решения проблемы отсутствия прямого выхода из метро к центральному входу Экспоцентра поднимался неоднократно. Это крайне необходимо, когда посещаемость ВДНХ выросла до 2,7 млн человек в год", - добавил Прокопив.

Напомним, метро из аэропорта в Жулянах на Троещину решили построить до 2025 года.

Также планируется обустроить пересадочные узлы на станциях метрополитена "Вокзальная", "Лукьяновска" и "Тараса Шевченко", которые позволят разгрузить существующие пересадочные узлы метрополитена в центральной части города.

Также РБК-Украина писало, что Киев подписал соглашение о сотрудничестве с китайским консорциумом по строительству 4-й ветки метро. 

В Киеве объявили тендер строительства метро на Троещину
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