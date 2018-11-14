У Києві до 2020 року побудують підземний перехід від метро до ВДНГ

Фото: Володимир Прокопів (УНІАН)

Всі витрати для спорудження підземного переходу будуть враховані в міському бюджеті на 2019 рік

Підземний перехід, який з'єднає станцію метро "Виставковий центр" з виходом до Національного комплексу "Експоцентр України", з'явиться в 2020 році. Про це заявив заступник міського голови, секретар Київради Володимир Прокопів, повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу відомства.

За його словами, Департамент транспортної інфраструктури КМДА повинен підготувати бюджетний запит на розробку відповідного проекту, щоб в 2019 році розробити його і реалізувати в першу чергу. Повністю завершити підземний перехід планують до 2020 року.

Він також зазначив, що прямий вихід з підземки до центрального входу Національного виставкового центру був передбачений ще в 2011 році, коли відкривали станцію метро "Виставковий центр", але проект так і не був реалізований.

"Питання про необхідність вирішення проблеми відсутності прямого виходу з метро до центрального входу Експоцентру неодноразово піднімалося. Це вкрай необхідно, коли відвідуваність ВДНГ зросла до 2,7 млн осіб на рік", - додав Прокопів.

Нагадаємо, метро з аеропорту в Жулянах на Троєщину вирішили побудувати до 2025 року.

Також планується облаштувати пересадочні вузли на станціях метрополітену "Вокзальна", "Лук'янівська" і "Тараса Шевченка", які дозволять розвантажити існуючі пересадочні вузли метрополітену в центральній частині міста.

Також РБК-Україна писало, що Київ підписав угоду про співпрацю з китайським консорціумом щодо будівництва 4-ї гілки метро.