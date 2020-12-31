В Киеве 2020 год завершается температурными рекордами

В Киеве в конце 2020 года обновлено несколько температурных рекордов. Синоптики фиксируют максимальные температуры за 140 лет наблюдений.

Об этом сообщает Центральная геофизическая обсерватория.

В среду, 30 декабря, в Киеве среднесуточная температура воздуха составляла 5,3 градусов тепла, что на 0,7 градуса выше рекордного значения температуры для этого дня 1913 года.

"Климатическая норма превышена на 7,3 градусов, что соответствует погоде конца октября", - говорится в сообщении.

Максимальная температура 30 октября после полудня в столице поднялась до 7,5 градусов тепла, таким образом превысив предыдущий рекорд для этого дня в 1987 году на 0,2 градусов.

Кроме того, температура под утро в последний день года, 31 декабря, не опустилась ниже 7,6 градусов тепла. Предыдущее рекордное значение 3,2 градусов 1980 года превышено на 4,4 градусов.

Напомним, ночь на среду, 30 декабря, в Киеве оказалась самой теплой за 140 лет наблюдений. Температура не опустилась ниже 4,5 градусов тепла.

Отметим, по прогнозу Укргидрометцентра в новогоднюю ночь 2021 года в Украине ожидается типичная для последних лет погода. По предварительному прогнозу, морозов не будет, возможны небольшие осадки.