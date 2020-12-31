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В Киеве накануне Нового года обновлен температурный рекорд

Киев, Четверг 31 декабря 2020 10:20
В Киеве накануне Нового года обновлен температурный рекорд
Фото: зима в Киеве (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Киевляне пережили самую теплую ночь за историю наблюдений

Ночь на среду, 30 декабря, в Киеве оказалась самой теплой за 140 лет наблюдений. Температура не опустилась ниже 4,5 градусов тепла.

Об этом сообщает Центральная геофизическая обсерватория.

Как отмечается в сообщении, предыдущее рекордное значение 3,0 градусов тепла 2003 года превышен на 1,5 градусов.

Напомним, осень 2020 года в Киеве была самой теплой за 140 лет наблюдений.

Средняя температура воздуха нынешней осени составила 11,6 градусов тепла, что на 3,6 градусов выше климатической нормы. Таким образом осень-2020 оказалась самой теплой с 1881 года.

По прогнозу Укргидрометцентра, в январе 2021 года средняя месячная температура в Украине ожидается 0-4 градусов мороза, в южной части местами 1-3 градусов тепла. Это на 2-2,5 градуса выше средних многолетних значений.

Отметим, по прогнозу Укргідрометцентру в новогоднюю ночь 2021 года в Украине ожидается типичная для последних лет погода. По предварительному прогнозу, морозов не будет, возможны небольшие осадки.

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