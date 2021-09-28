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В Киеве на 2,5 месяца ограничат движение по Южному мосту

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Киев, Вторник 28 сентября 2021 15:39
В Киеве на 2,5 месяца ограничат движение по Южному мосту Фото: Южный мост в Киеве (Виталий Носач/РБК-Украина)
Автор: Илона Свиридова

В Киеве со 2 октября на 2,5 месяца ограничат движение на эстакаде Южного моста. Там продолжаются ремонтные работы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Киевскую городскую государственную администрацию.

Сообщается, что на эстакаде Южного моста продолжается ремонт опор с заменой деформационных швов.

"Со 2 октября начинает ремонт на проезжей части. В частности, в направлении левого берега. Продолжатся работы до середины декабря, за это время запланировано заменить 4-6 деформационных швов. Дорожники будут работать сразу на нескольких швах, чтобы быстрее закончить замену мостовых элементов", - говорится в сообщении.

Во время работ движение на эстакаде будет частично ограничено.

Напомним, ранее сообщалось, что центр Киева на этих выходных перекроют для транспорта.

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Киев Южный мост
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