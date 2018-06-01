У Києві 2-4 червня збережеться надзвичайний рівень пожежної небезпеки

Небезпеці присвоєно максимальний, 5 клас

У Києві 2-4 червня збережеться надзвичайний, 5 класу, рівень пожежної небезпеки. Про це попередили в Українському гідрометцентрі.

Фахівці закликають киян максимально обережно поводитись з вогнем, особливо у лісопаркових зонах, і нагадують про правила поведінки в випадку виникнення пожежі.

Якщо ви опинилися в осередку пожежі:

- не панікуйте та не приймайте поспішних необдуманих рішень;

- не тікайте від полум'я, що швидко наближається, у протилежний від вогню бік, а долайте крайку вогню проти вітру, закривши голову і обличчя одягом;

- з небезпечної зони, до якої наближається полум'я, виходьте швидко, перпендикулярно напряму розповсюдження вогню;

- якщо втекти від пожежі неможливо, то вийдіть на відкриту місцевість або галявину, ввійдіть у водойму або накрийтесь мокрим одягом і дихайте повітрям, що над самою поверхнею землі (тут менш задимлене) рот і ніс при цьому прикривайте одягом чи шматком будь-якої тканини;

- гасити полум'я невеликих низових пожеж можна, забиваючи його гілками листяних порід дерев, заливаючи водою, закидаючи вологим грунтом та затоптуючи ногами

- під час гасіння пожежі не відходьте далеко від доріг та просік, не випускайте з уваги інших учасників гасіння пожежі, підтримуйте з ними зв'язок за допомогою голосу;

- будьте обережні в місцях горіння високих дерев, вони можуть завалитися та травмувати вас,

- особливо будьте обережні у місцях торф'яних пожеж, враховуйте, що там можуть створюватися глибокі вирви, тому рухайтеся, по можливості, перевіряючи палицею глибину шару, що вигорів;

- після виходу із осередку пожежі повідомте місцеві органи влади та пожежну службу про місце, розміри та характер пожежі

Також громадянам нагадали про те, як надати першу допомогу при опіках:

- посадіть або покладіть постраждалого;

- обливайте місця опіків великою кількістю води (не менше 15 хвилин);

- по можливості зніміть з уражених місць каблучки, годинники, паски, взуття до того, як ці місця не почали набрякати;

- зняти предмети одягу, які згоріли або ще тліють, можна лише у тому випадку, якщо вони не прилипли до уражених місць постраждалого;

- шкіру навколо опіків потрібно обробити розчином марганцівки або спиртом

- всі опіки необхідно захистити, прикриваючи їх чистою тканиною без ворсу (простирадло або наволочка, чистими серветками)

- викликати швидку допомогу за телефоном "103"

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в Україні, із-за погодних умов, оголошено найвищий рівень пожежонебезпеки. На 1 червня.