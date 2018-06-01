У Києві 2-4 червня збережеться надзвичайний рівень пожежної небезпеки

Небезпеці присвоєно максимальний, 5 клас
У Києві 2-4 червня збережеться надзвичайний, 5 класу, рівень пожежної небезпеки. Про це попередили в Українському гідрометцентрі.
Фахівці закликають киян максимально обережно поводитись з вогнем, особливо у лісопаркових зонах, і нагадують про правила поведінки в випадку виникнення пожежі.
Якщо ви опинилися в осередку пожежі:
- не панікуйте та не приймайте поспішних необдуманих рішень;
- не тікайте від полум'я, що швидко наближається, у протилежний від вогню бік, а долайте крайку вогню проти вітру, закривши голову і обличчя одягом;
- з небезпечної зони, до якої наближається полум'я, виходьте швидко, перпендикулярно напряму розповсюдження вогню;
- якщо втекти від пожежі неможливо, то вийдіть на відкриту місцевість або галявину, ввійдіть у водойму або накрийтесь мокрим одягом і дихайте повітрям, що над самою поверхнею землі (тут менш задимлене) рот і ніс при цьому прикривайте одягом чи шматком будь-якої тканини;
- гасити полум'я невеликих низових пожеж можна, забиваючи його гілками листяних порід дерев, заливаючи водою, закидаючи вологим грунтом та затоптуючи ногами
- під час гасіння пожежі не відходьте далеко від доріг та просік, не випускайте з уваги інших учасників гасіння пожежі, підтримуйте з ними зв'язок за допомогою голосу;
- будьте обережні в місцях горіння високих дерев, вони можуть завалитися та травмувати вас,
- особливо будьте обережні у місцях торф'яних пожеж, враховуйте, що там можуть створюватися глибокі вирви, тому рухайтеся, по можливості, перевіряючи палицею глибину шару, що вигорів;
- після виходу із осередку пожежі повідомте місцеві органи влади та пожежну службу про місце, розміри та характер пожежі
Також громадянам нагадали про те, як надати першу допомогу при опіках:
- посадіть або покладіть постраждалого;
- обливайте місця опіків великою кількістю води (не менше 15 хвилин);
- по можливості зніміть з уражених місць каблучки, годинники, паски, взуття до того, як ці місця не почали набрякати;
- зняти предмети одягу, які згоріли або ще тліють, можна лише у тому випадку, якщо вони не прилипли до уражених місць постраждалого;
- шкіру навколо опіків потрібно обробити розчином марганцівки або спиртом
- всі опіки необхідно захистити, прикриваючи їх чистою тканиною без ворсу (простирадло або наволочка, чистими серветками)
- викликати швидку допомогу за телефоном "103"
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в Україні, із-за погодних умов, оголошено найвищий рівень пожежонебезпеки. На 1 червня.