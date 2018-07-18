В Киеве ограничат движение транспорта на съезде с ул. Бажана на просп. Григоренко

Движение транспорта будет закрыто в связи с ремонтом асфальтобетонного покрытия

В Киеве 19 июля с 08:00 до 19:00 будет закрыто движение транспорта на съезде с проспекта Николая Бажана на проспект Петра Григоренко. Об этом сообщили в коммунальной корпорации "Киевавтодор".

Движение транспорта будет закрыто в связи с ремонтом асфальтобетонного покрытия на транспортной развязке возле станции метро "Позняки".

"Киевавтодор" просит водителей с пониманием отнестись к временным неудобствам, связанным с выполнением ремонтных работ.

Напомним, по случаю празднования 1030-летия Крещения Киевской Руси-Украины в столице состоится ряд массовых мероприятий, в связи с этим в течение 24, 27 и 28 июля в центре Киева ограничат движение всех видов транспорта.

Отмечается, что обращение о проведении молебнов и крестного хода, для чего необходимо ограничение движения транспорта, предоставили Украинская Православная Церковь Киевского Патриархата (УПЦ КП), Киевская митрополия УПЦ и Патриархия Украинской Автокефальной ПЦ.