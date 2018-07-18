У Києві обмежать рух транспорту на з’їзді з просп. Бажана на просп. Григоренка

Рух транспорту буде закрито у зв’язку із ремонтом асфальтобетонного покриття

У Києві 19 липня із 08:00 до 19:00 буде закрито рух транспорту на з’їзді з проспекту Миколи Бажана на проспект Петра Григоренка. Про це повідомили у комунальній корпорації "Київавтодор".

Рух транспорту буде закрито у зв’язку із ремонтом асфальтобетонного покриття на транспортній розв’язці біля станції метро "Позняки".

"Київавтодор" просить водіїв із розумінням поставитися до тимчасових незручностей, пов’язаних із виконанням ремонтних робіт.

Нагадаємо, з нагоди відзначення 1030-річчя Хрещення Київської Русі-України у столиці відбудеться низка масових заходів, у зв’язку з цим протягом 24, 27 і 28 липня у центрі Києва обмежать рух всіх видів транспорту.

Зазначається, що звернення щодо проведення молебнів та хресної ходи, для чого необхідне обмеження руху транспорту, надали Українська Православна Церква Київського Патріархату (УПЦ КП), Київська митрополія УПЦ та Патріархія Української Автокефальної ПЦ.