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В Киеве 19-20 января перекроют движение транспорта: названа причина

Автор: Ольга Белей

В Киев 19 января с официальным визитом приедет Государственный секретарь США Энтони Блинкен. В это время в некоторых районах будет временно ограничено движение для всех видов транспортных средств.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Управления государственной охраны Украины.

"19-20 января в связи с рабочим визитом в Украину Государственного секретаря США Энтони Блинкена возможны временные ограничения дорожного движения в центральной части города, а также на некоторых улицах Дарницкого района.", - говорится в сообщении.

При этом в ведомстве напомнили, что в соответствии с Законом Украины "О государственной охране органов государственной власти Украины и должностных лиц", ими будет осуществляться государственная охрана самого Госсекретаря США Энтони Блинкена и делегации.

Напомним, ранее с официальным визитом приезжал президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев. Тогда в некоторых районах также было временно ограничено движение всех видов транспорта.

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Энтони Блинкен