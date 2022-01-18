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У Києві 19-20 січня перекриють рух транспорту: названа причина

Автор: Ольга Белей

До Києва 19 січня з офіційним візитом приїде Державний секретар США Ентоні Блінкен. У цей час у деяких районах буде тимчасово обмежено рух для усіх видів транспортних засобів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Управління державної охорони України.

"19-20 січня у зв'язку з робочим візитом в Україну Державного секретаря США Ентоні Блінкена можливі тимчасові обмеження дорожнього руху в центральній частині міста, а також на деяких вулицях Дарницького району.", - йдеться в повідомленні.

При цьому у відомстві нагадали, що відповідно до Закону України "Про державну охорону органів державної влади України та посадових осіб", ними здійснюватиметься державна охорона самого держсекретаря США Ентоні Блінкена та делегації.

Нагадаємо, раніше з офіційним візитом приїжджав президент Азербайджанської Республіки Ільхам Алієв. Тоді в деяких районах також було тимчасово обмежено рух всіх видів транспорту.

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Ентоні Блінкен