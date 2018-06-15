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Интервью

В Киеве с 16 июня будет ограничено движение на ул. Академика Заболотного

НовостиИнфраструктура    15.06.2018 - 22:39
Фото: ремонт дороги (kyivcity.gov.ua)
Фото: ремонт дороги (kyivcity.gov.ua)

Движение будет ограничено в связи с выполнением работ по капитальному ремонту

В Киеве с 16 июня будет ограничено движение на ул. Академика Заболотного. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Киевской городской государственной администрации.

"С 16 июня в связи с выполнением работ по капитальному ремонту ул. Академика Заболотного движение транспорта на участке от Одесской площади до ул. Метрологической в направлении Столичного шоссе будет ограничено", - говорится в сообщении.

Как отмечается, на указанном участке движение транспорта будет организовано во встречном направлении.

Напомним, ранее сообщалось, что в Киеве на выходных, 16 и 17 июня 2018 года, метро будет работать на час дольше. Работа метро продлена из-за проведения Второго фестиваля MotoOpenFest.

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Теги публикации: КГГА, Киев, ограничение движения  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, Курс доллара, новости Украины, ООС
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