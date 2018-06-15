Рух буде обмежено у зв’язку із виконанням робіт із капітального ремонту

У Києві з 16 червня буде обмежено рух на вул. Академіка Заболотного. Про це йдеться у повідомленні прес-служби Київської міської державної адміністрації.

"Із 16 червня у зв’язку із виконанням робіт із капітального ремонту вул. Академіка Заболотного рух транспорту на ділянці від Одеської площі до вул. Метрологічної у напрямку Столичного шосе буде обмежено", - йдеться у повідомленні.

Як зазначається, на вказаній ділянці рух транспорту буде організовано зустрічним напрямком.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у Києві на вихідних, 16 та 17 червня 2018 року, метро працюватиме на годину довше. Роботу метро продовжено через проведення Другого фестивалю MotoOpenFest.