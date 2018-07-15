В Киеве 16 июля кратковременный дождь, местами гроза

17 июля ожидаются местами сильные дожди, грозы

В Киеве в понедельник, 16 июля, ожидается переменная облачность, кратковременный дождь (ночью местами небольшой), местами гроза. Об этом сообщает пресс-центр Государственной службы по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС).

По прогнозам синоптиков, ветер северо-западный, 5-10 м/сек. Температура ночью от +15 до +17, днем от +23 до +25.

Во вторник, 17 июля, местами сильные дожди, грозы.18 июля облачно с прояснениями. Ветер западный с переходом на восточный, 5-10 м/сек. Температура ночью от +15 до +17, днем от +21 до +23.

Напомним, в Луганской области из-за грозы уже сутки без света находятся три населенных пункта, еще 14 остались без электричества частично.

Всего в результате непогоды без света остались 1244 потребителя, в том числе 545 абонентов в городе Рубежное.