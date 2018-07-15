У Києві 16 липня короткочасний дощ, місцями гроза

17 липня очікуються місцями сильні дощі, грози

У Києві у понеділок, 16 липня, очікується мінлива хмарність, короткочасний дощ (вночі місцями невеликий), місцями гроза. Про це повідомляє прес-центр Державної служби з надзвичайних ситуацій (ДСНС).

За прогнозами синоптиків, вітер північно-західний, 5-10 м/с. Температура вночі від +15 до +17, вдень від +23 до +25.

У вівторок, 17 липня, місцями сильні дощі, грози.18 липня хмарно з проясненнями. Вітер західний з переходом на східний, 5-10 м/с. Температура вночі від +15 до +17, вдень від +21 до +23.

Нагадаємо, у Луганській області через грозу вже добу без світла перебувають три населених пункти, ще 14 - залишилися без електрики частково.

Загалом унаслідок негоди без світла залишилися 1244 споживача, у тому числі 545 абонентів у місті Рубіжне.