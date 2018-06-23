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У Києві до 16 липня буде обмежено рух на вул. Борщагівській

НовиниІнфраструктура    23.06.2018 - 13:40
Ілюстративне фото (kyivcity.gov.ua)
Ілюстративне фото (kyivcity.gov.ua)

Обмеження руху повʼязано із реконструкцією каналізаційного колектора на вулиці Борщагівській

У Києві до 16 липня 2018 року буде тимчасово обмежено рух транспортних засобів на вул. Борщагівській. Про це йдеться у повідомленні прес-служби Київської міської державної адміністрації.

"Із урахуванням звернення ПАТ "Акціонерна компанія "Київводоканал" до 16 липня буде тимчасово обмежено рух транспортних засобів із зайняттям проїжджої частини та тротуару на вулиці Борщагівській - від перетину будинку № 122 із вулицею Боткіна", - йдеться у повідомленні.

Як зазначається, обмеження руху повʼязано із реконструкцією каналізаційного колектора на вулиці Борщагівській.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у Києві завтра, 24 червня 2018 року, буде обмежено рух транспорту на вул. Інститутській.

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Теги публікації: КМДА, Київ, ограничение движения  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, Курс долара, новини України, ООС
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