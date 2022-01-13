В Киеве 14 января перекроют движение транспорта: названа причина

В Киев 14 января с официальным визитом приедет президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев. На это время в некоторых районах будет временно ограничено движение всех видов транспортных средств.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Управления государственной охраны Украины.

"14 января в связи с официальным визитом в Украину президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева возможны временные ограничения дорожного движения в центральной части города, а также некоторых улиц Дарницкого района", - говорится в сообщении.

При этом в ведомстве напомнили, что в соответствии с Законом Украины "О государственной охране органов государственной власти Украины и должностных лиц", ими будет осуществляться государственная охрана самого президента Азербайджана и делегации, сопровождающей его.