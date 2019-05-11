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В Киеве 12 мая изменится движение общественного транспорта

Новости » Общество    11.05.2019 - 19:18
В Киеве 12 мая изменится движение общественного транспорта
Фото: НСК "Олимпийский" (run.superheroes.ua)

Изменения продлятся с 8:00 до 15:30

В Киеве в воскресенье, 12 мая, с 08:00 до 15:30 в связи с проведением Евро Киевского Марафона будет изменено движение наземного общественного транспорта. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу "Киевпастранс".

Как сообщается, изменения будут внесены в движение троллейбусов по маршрутам №№: 3, 5, 7, 8, 9, 12, 14, 17, 40 и 40к. Также будет изменено движение автобусов по маршрутам №№: 2, 5, 20, 69 и 118.

Отмечается, что в период проведения марафона будет организовано движение бесплатных автобусных маршрутов №№: 3ТР, 5ТР и 14ТР.

 

Напомним, ранее сообщалось, что в центре Киева в воскресенье, 12 мая, с 08:00 до 15:30 запретят движение всех видов транспортных средств в центральной части города из-за проведения Евро Киевского Марафона. Марафон начнется с улицы Большой Васильковской, 55 (на территории НСК "Олимпийский"). После завершения марафона движение транспорта будет восстановлено.

Ранее РБК-Украина писало, что сегодня, 11 мая, в связи с проведением на НСК "Олимпийский" футбольного матча между командами "Динамо" (Киев) и "Заря" (Луганск), возможны некоторые изменения в работе столичного метро.

Кроме того, с 9 по 10 мая в связи с ремонтом было ограничено движение транспорта на улице Эспланадной на участке от улицы Бассейной до улицы Рогнединской было частично ограничено движение.

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