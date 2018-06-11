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В Киеве 12 июня ожидается гроза

НовостиОбщество    11.06.2018 - 15:49
Фото: грозовая туча в Киеве (twitter.com/kmda_official)
Фото: грозовая туча в Киеве (twitter.com/kmda_official)

В КГГА советуют плотно закрыть все окна

В Киеве 12 июня ожидается гроза. Об этом предупредили в Украинском гидрометцентре, передает пресс-служба Киевской городской государственной администрации (КГГА).

Управление по вопросам чрезвычайных ситуаций Департамента городского благоустройства напоминает основные правила поведения в случае усиления ветра:

  • все окна домов плотно закрыть, убрать с балконов и лоджий предметы, которые могут выпасть наружу;
  • если вы оказались на улице, то держаться подальше от рекламных щитов, линий электропередачи, деревьев;
  • в случае сильного ветра укрыться в ближайшем помещении или естественном укрытии;
  • избегать пребывания вблизи крупных деревьев, особенно тополей, а также не парковать рядом с ними автотранспорт;
  • при падении деревьев или веток, при травмировании людей немедленно информировать экстренные службы.

Напомним, ранее синоптики предупредили о дождях и грозах в западных областях Украины.

Синоптики предупреждают о сильных дождях, граде и шквалах в Украине Погода на сегодня: на западе Украины дожди, температура до +29
Теги публикации: Киев, Гидрометцентр, гроза  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, новости Украины, пенсионная реформа, ООС
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