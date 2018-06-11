В КГГА советуют плотно закрыть все окна
В Киеве 12 июня ожидается гроза. Об этом предупредили в Украинском гидрометцентре, передает пресс-служба Киевской городской государственной администрации (КГГА).
Управление по вопросам чрезвычайных ситуаций Департамента городского благоустройства напоминает основные правила поведения в случае усиления ветра:
- все окна домов плотно закрыть, убрать с балконов и лоджий предметы, которые могут выпасть наружу;
- если вы оказались на улице, то держаться подальше от рекламных щитов, линий электропередачи, деревьев;
- в случае сильного ветра укрыться в ближайшем помещении или естественном укрытии;
- избегать пребывания вблизи крупных деревьев, особенно тополей, а также не парковать рядом с ними автотранспорт;
- при падении деревьев или веток, при травмировании людей немедленно информировать экстренные службы.
Напомним, ранее синоптики предупредили о дождях и грозах в западных областях Украины.