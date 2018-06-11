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У Києві 12 червня очікується гроза

НовиниСуспільство    11.06.2018 - 15:49
Фото: грозова хмара у Києві (twitter.com/kmda_official)
Фото: грозова хмара у Києві (twitter.com/kmda_official)

У КМДА радять щільно зачинити усі вікна

У Києві 12 червня очікується гроза. Про це попередили в Українському гідрометцентрі, передає прес-служба Київської міської державної адміністрації (КМДА). 

Управління з питань надзвичайних ситуацій Департаменту міського благоустрою нагадує основні правила поводження в разі посилення вітру:

  • усі вікна будинків щільно зачинити, прибрати з балконів і лоджій предмети, які можуть випасти назовні;
  • якщо ви опинилися на вулиці, то триматися якомога далі від рекламних щитів, ліній електропередачі, дерев;
  • у разі сильного вітру сховатися у найближчому приміщенні або природному укритті;
  • уникати перебування поблизу великих дерев, особливо тополь, а також не паркувати поруч із ними автотранспорт;
  • при падінні дерев чи гілок, при травмуванні людей тощо негайно інформувати екстрені служби.

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Теги публікації: Київ, Гідрометцентр, гроза  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, новости Украины, пенсионная реформа, ООС
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