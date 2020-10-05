В Киеве уже 10 лет нет самоуправления, - Гусовский

Фото: Сергей Гусовский (facebook.com)

Киеву необходимо вернуть районные советы в систему самоуправления города.

Об этом заявил кандидат на должность мэра Киева от партии "За майбутнє" Сергей Гусовский на форуме "Киев будущего" 5 октября.

Политик отметил, что из-за затягивания принятия новой версии закона о столице киевская власть имеет весьма ограниченные возможности для управления городом.

"В Киеве самоуправление было отменено еще 10 лет назад. Сейчас в столице исполнительная власть не подчиняется Киевсовету. Глава КГГА назначается президентом, как и председатели райгосадминистраций. Отсюда возникает зависимость от центральной власти. Исполнительным органам, фактически, все равно, какие решения принимают в Киевсовете. Не община города определяет, кто будет отвечать за проблемы асфальтирование от ямок до новых веток метро. Возвращение самоуправления столицы - ключевое решение того, чтобы Киев был образцом для других городов Украины", - заявил он.

Гусовский назвал принятие качественного закона о столице одним из фундаментальных решений для развития Киева. Именно надлежащая документальная база, по его мнению, сможет определить новый вектор развития столицы.

"Ключевой приоритет для команды "За майбутнє" принятие всех стратегических документов. Это современная Стратегия развития города, Генеральный план, который соответствует этой Стратегии, закон о столице, который восстановит самоуправления, а также закон об агломерации, чтобы наладить отношения Киева и его городов-сателлитов. Без решения этих фундаментальных вопросов будет продолжаться хаотичное решение мелких проблем. Безусловно, вышеупомянутые стратегические вопросы нужно решать параллельно с тактическими задачами", - добавил он.

Как писало РБК-Украина, законопроект о столице ВР одобрила в первом чтении еще в октябре 2019 года, тогда его поддержали 244 народных депутатов.