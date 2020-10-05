У Києві вже 10 років немає самоврядування, - Гусовський

Фото: Сергій Гусовський (facebook.com)

Києву необхідно повернути районні ради до системи самоврядування міста.

Про це заявив кандидат на посаду мера Києва від партії "За майбутнє" Сергій Гусовський на форумі "Київ майбутнього" 5 жовтня.

Політик зазначив, що через затягування прийняття нової версії закону про столицю київська влада має дуже обмежені можливості для управління містом.

"У Києві самоврядування було скасоване ще 10 років тому. Зараз у столиці виконавча влада не підпорядковується Київраді. Голова КМДА призначається президентом, як і голови райдержадміністрацій. Звідси виникає залежність від центральної влади. Виконавчим органам, фактично, байдуже, які рішення приймають у Київраді. Не громада міста визначає, хто буде відповідати за проблеми від асфальтування ямок до нових гілок метро. Повернення самоврядування столиці - ключове рішення того, щоб Київ був взірцем для інших міст України", - заявив він.

Гусовський назвав ухвалення якісного закону про столицю одним із фундаментальних рішень для розвитку Києва. Саме належна документальна база, на його думку, зможе визначити новий вектор для розвитку столиці.

"Ключовий пріоритет для команди "За майбутнє" ухвалення всіх стратегічних документів. Це сучасна Стратегія розвитку міста, Генеральний план, який відповідає цій Стратегії, закон про столицю, який відновить самоврядування, а також закон про агломерацію, щоб налагодити відносини Києва і його міст-сателітів. Без вирішення цих фундаментальних питань буде продовжуватися хаотичне вирішення дрібних проблем. Безумовно, вищезазначені стратегічні питання потрібно вирішувати паралельно з тактичними завданнями", - додав він.

Як писало РБК-Україна, законопроект про столицю ВР схвалила в першому читанні ще в жовтні 2019 року, тоді його підтримали 244 народних депутатів.