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У Києві 1 листопада скасують три міські електрички: список

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Київ, П'ятниця 29 жовтня 2021 16:38
У Києві 1 листопада скасують три міські електрички: список Фото: у Києві 1 листопада не ходитимуть три електрички (facebook.com/Ukrzaliznytsia)
Автор: Дмитрий Кузнецов

У Києві в понеділок, 1 листопада, скасують міські електрички на трьох напрямках. Як пояснили в Київпастрансі, це пов'язано з технічними причинами.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Київпастрансу.

Як зазначили в столичній організації, 1 листопада скасовуються наступні електрички:

  • 7304 (Київ - Волинський - Дарниця);
  • 7311/7312 (Дарниця - Дарниця Приміський);
  • 7319 (Дарниця - Почайна - Борщагівка).

У Київпастрансі пояснили, що рішення щодо скасування електричок прийнято з технічних причин. В організації пообіцяли повідомити про відновлення руху на цих напрямках додатково.

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