У Києві 1 листопада скасують три міські електрички: список
Фото: у Києві 1 листопада не ходитимуть три електрички (facebook.com/Ukrzaliznytsia)
У Києві в понеділок, 1 листопада, скасують міські електрички на трьох напрямках. Як пояснили в Київпастрансі, це пов'язано з технічними причинами.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Київпастрансу.
Як зазначили в столичній організації, 1 листопада скасовуються наступні електрички:
- 7304 (Київ - Волинський - Дарниця);
- 7311/7312 (Дарниця - Дарниця Приміський);
- 7319 (Дарниця - Почайна - Борщагівка).
У Київпастрансі пояснили, що рішення щодо скасування електричок прийнято з технічних причин. В організації пообіцяли повідомити про відновлення руху на цих напрямках додатково.