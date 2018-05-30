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В Киеве с 1 июня на Северном мосту частично ограничат движение транспорта

НовостиОбщество    30.05.2018 - 13:53
Фото: Северный мост (tov-tob.livejournal.com)
Фото: Северный мост (tov-tob.livejournal.com)

Движение транспорта будет частично ограничено с 21:00 1 июня до 15:00 4 июня

В Киеве с 21:00 1 июня до 15:00 4 июня на Северном мосту через речку Десенка будет частично ограничено движение транспорта в первой и второй полосах движения в направлении жилого массива Троещина. Об этом сообщили в КК "Киевавтодор", передает пресс-служба Киевской городской государственной администрации.

Сообщается, что движение будет ограничено в связи с ремонтом асфальтобетонного покрытия.

 

Увага! Обмеження руху! Із 21:00 1 червня до 15:00 4 червня у зв’язку із ремонтом асфальтобетонного покриття на...

Опубліковано Київська міська державна адміністрація - КМДА 30 травня 2018 р.

Напомним, в Киеве почти на месяц ограничат движение на съезде с Южного моста на Надднепрянское шоссе. Движение будет ограничено с 11:00 29 мая по 22:00 24 июня в связи с капитальным ремонтом деформационных швов на эстакадном съезде с Южного мостового перехода на Надднепрянское шоссе.

 

Киевская горадминистрация предупреждает о перекрытии движения 3 июня В Киеве отключат воду из-за ремонта систем водоснабжения
Теги публикации: Киев, ограничение движения  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, Новости АТО, новости Украины, пенсионная реформа
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