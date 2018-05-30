У Києві з 1 червня на Північному мосту частково обмежать рух транспорту

Рух транспорту буде частково обмежено з 21:00 1 червня до 15:00 4 червня

У Києві з 21:00 1 червня до 15:00 4 червня на Північному мосту через річку Десенка буде частково обмежено рух транспорту в першій і другій смугах руху в напрямку житлового масиву Троєщина. Про це повідомили у КК "Київавтодор", передає прес-служба Київської міської державної адміністрації.

Повідомляється, що рух буде обмежено у зв'язку з ремонтом асфальтобетонного покриття.

Увага! Обмеження руху! Із 21:00 1 червня до 15:00 4 червня у зв'язку із ремонтом асфальтобетонного покриття на... Опубліковано Київська міська державна адміністрація - КМДА 30 травня 2018 р.

Нагадаємо, в Києві майже на місяць обмежать рух на з'їзді з Південного мосту на Наддніпрянське шосе. Рух буде обмежено з 11:00 29 травня з 22:00 24 червня у зв'язку з капітальним ремонтом деформаційних швів на эстакадному з'їзді з Південного мостового переходу на Наддніпрянське шосе.