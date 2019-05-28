В Киеве 1 июня ограничат движение транспорта

Иллюстративное фото (Андрей Коваль, РБК-Украина)

Ограничения будут действовать с 10:30 до 13:30

В центре Киева в субботу, 1 июня, ограничат движение транспорта в связи с проведением Всеукраинского велодня. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Киевской городской государственной администрации (КГГА).

Как отмечается, 1 июня движение автотранспорта будет полностью ограничено на участках:

с 10:30 до 13:00: Почтовая площадь - Владимирский спуск - Европейская площадь - улица Крещатик;

с 10:30 до 12:30: Софийская площадь - улица Владимирская - улица Большая Житомирская - Михайловская площадь - Софийская площадь - улица Михайловская - Майдан Незалежности - улица Крещатик - Владимирской спуск - Почтовая площадь.

Объезд будет организован по следующей схеме: Вознесенский спуск в направлении Подола; улица Ярославов Вал, улица Бульварно-Кудрявская в направлении Бессарабской площади и бульвара Шевченко.

По сообщению организаторов мероприятия, с 11:20 до 13:30 будет ограничено движение автотранспорта без полного перекрытия и выделено правую полосу для проезда велосипедистов по маршруту: Почтовый площадь - улица Набережно-Крещатицкая - Гаванский мост - улица Набережно-Рыбальская - Северный мост - улица Трухановская - парк "Муромец" (финиш).

Объезд будет организован через улицу Электриков.

"Организаторы мероприятия обращаются к водителям с просьбой с пониманием отнестись к временным неудобствам и планировать маршруты заблаговременно", - говорится в сообщении.

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало, что с 21:00 до 06:00 в ночь с 28 на 29 мая на улице Светлая будет закрыто движение транспорта в связи с установкой нового асфальтобетонного покрытия. Движение будет закрыто на участке от улицы Автопарковой до улицы Евгения Харченко.

Кроме того, в центре Киева 8 июня частично ограничат движение транспорта связи с проведением мероприятия по случаю Всеукраинского дня семьи и Международного дня защиты детей.