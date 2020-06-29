В Киеве с 1 июля изменятся условия получения льготного проезда

Изменения коснутся незарегистрированных в Киеве пассажиров
Киев с 1 июля меняет условия предоставления льготного проезда в общественном транспорте. Изменения касаются пассажиров, не зарегистрированных в Киеве.
Об этом сообщает пресс-служба "Киевпастранс".
Так, с июля для получения льготного проезда в столичном общественном транспорте таким пассажирам придется:
При этом зарегистрированные в Киеве льготники могут и в дальнейшем пользоваться общественным транспортом за счет средств городского бюджета по карточке киевлянина.
Напомним, в Кабмине не исключают повторную остановку общественного транспорта и столичного метрополитена, но это решение должны принять местные органы власти.
Отметим, что общественный транспорт в Киеве возобновили 23 мая в рамках ослабление карантина.
Автор: Дмитрий Левицкий